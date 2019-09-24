«Единая Россия» может наказать новосибирского депутата за рукоприкладство

«Единая Россия» пообещала разобраться с депутатом горсовета Новосибирска Дмитрием Дамаевым по партийной линии, если подтвердится факт рукоприкладства. Об этом сообщил секретарь отделения «Единой России» в Новосибирской области Андрей Панферов во вторник.

Напомним, 23 сентября несколько СМИ сообщили о том, что Дмитрий Дамаев в коридоре мэрии Новосибирска ударил в живот заместителя начальника отдела общественных связей администрации Первомайского района Алексея Михайлова. «Сейчас ожидаем результатов расследования правоохранительных органов по данному инциденту. Если факт будет подтвержден, тогда с депутатом совета депутатов Новосибирска Дмитрием Дамаевым будем разбираться по партийной линии. Если информация не подтвердиться, то за что мы будем на своего товарища клепать?»,— сказал Андрей Панферов.

Секретарь реготделения «Единой России» не исключил, что «работник мэрии решил таким образом посчитаться с нашим депутатом», учитывая, что «градус конфликта был высокий», а «между Михайловым и Дамаевым велась переписка в социальных сетях на повышенных тонах». «Так можно осквернить любого депутата, а своих однопартийцев кому-то в угоду на поруганье мы отдавать не будем»,— добавил лидер новосибирских единороссов.

Оксана Павлова