«Трамп будет требовать, чтобы Зеленский уже сейчас проголосовал на американских выборах» Максим Юсин – о предстоящей встрече Дональда Трампа и Владимира Зеленского

Владимир Зеленский впервые встретится с Дональдом Трампом. Украинский президент прилетел в США, где примет участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Тем временем, в Соединенных Штатах разгорается скандал вокруг недавнего телефонного разговора Трампа и Зеленского. По информации СМИ, американский лидер призывал своего коллегу инициировать расследование против Хантера Байдена, сына своего главного конкурента на предстоящих президентских выборах — демократа Джо Байдена. Обозреватель “Ъ” Максим Юсин задумался, к каким результатам может привести встреча Зеленского с Трампом и будет ли украинская тема разыгрываться в ходе избирательной кампании в США.

О встрече с Дональдом Трампом в команде Владимира Зеленского стали говорить с того самого момента, как вчерашний шоумен был триумфально избран президентом Украины. Это оказалось не такой легкой задачей. Приглашения в Вашингтон, в Белый дом Зеленский так и не дождался. А общение в Варшаве, где оба президента должны были отметить 80-летие со дня начала Второй мировой войны, сорвалось в последний момент: Трамп неожиданно отменил свою поездку в Польшу, сославшись на ураган.

Но уж в Нью-Йорке ничто не должно сорваться. Трамп не может проигнорировать сессию Генассамблеи ООН, Зеленский тоже там появится.

А значит, долгожданная встреча практически неизбежна.

Вот только повестка дня может оказаться отнюдь не такой позитивной, духоподъемной и бесконфликтной, как хотелось бы двум президентам. Потому что в последние недели Америку накрыл «Украинагейт». Еще месяц назад о подозрительных связях бывшего вице-президента Джо Байдена с Украиной говорили только в Киеве и иногда в Москве — широкая американская публика этой темой практически не интересовалась. Не знала она и о том, что сын Джо Байдена Хантер числился одним из руководителей украинской нефтегазовой компании Burisma Holdings, что его заработки выглядели неоправданно высокими. Когда на это обратил внимание тогдашний глава Генпрокуратуры Украины Виктор Шокин, Байден-старший очень быстро добился его отставки, угрожая в противном случае заморозить международную помощь Киеву.

В этой истории много всего интересного для американских избирателей. Но до сих пор они о ней практически ничего не знали. Однако лед тронулся. Сейчас основные СМИ — как демократические, так и не столь многочисленные республиканские — только об этом скандале и говорят. Демократы добиваются импичмента Трампу за то, что в ходе телефонной беседы тот якобы давил на Зеленского, требуя предоставить компромат на Байдена. Трамп оправдывается, утверждая, что всего лишь предложил украинскому собеседнику бороться с коррупцией в его стране, к которой, возможно, был причастен главный потенциальный кандидат на пост президента от демократической партии.

И теперь от этой темы уже никуда никому не спрятаться. В том числе и Зеленскому.

Как бы он ни хотел максимально соблюдать нейтралитет в битве между американскими республиканцами и демократами, жизнь заставляет определиться.





Сложно себе представить, что в ходе беседы с украинским гостем Трамп не затронет тему Байдена. И Зеленского будут упорно, со свойственной Трампу ультимативной настойчивостью, подталкивать к тому, чтобы он наконец-то сделал свой выбор. Три года назад бывший президент Украины Петр Порошенко с выбором ошибся: его команда не скрывала своих симпатий к Хиллари Клинтон, а победила вовсе не она. Позиция, занятая тогда украинскими официальными лицами, и особенно послом в Вашингтоне Валерием Чалым, надолго омрачила отношения Киева с новой администрацией.

Зеленский будет изо всех сил стараться не повторить ошибку своего предшественника: тянуть время, уходить от конкретных обещаний и действий. Но это не входит в планы Трампа. Хозяин Белого дома будет добиваться того, чтобы президент Украины проголосовал на американских выборах уже сейчас.