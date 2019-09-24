Благотворительный фестиваль «Система Fest» впервые пройдет в Республике Башкортостан

24 сентября 2019 года, Уфа. Благотворительный фонд «Система» (оператор социальных инвестиций АФК «Система») впервые проведет масштабный социокультурный фестиваль «Система Fest» в Республике Башкортостан. С 29 сентября по 10 октября жители пяти городов региона смогут стать участниками насыщенной культурно-просветительской программы. Кроме того, детским социальным и образовательным организациям региона БФ «Система» окажет благотворительную помощь на сумму более 3 млн рублей. Фестиваль проводится при поддержке Правительства Республики Башкортостан в партнерстве с АО «Башкирская электросетевая компания».

Фестиваль в Башкортостане объединит лучшие социальные практики Благотворительного фонда «Система» и партнёров фонда в области образования, культуры и науки. Основная цель «Система Fest» - повысить качество жизни и социальную активность населения республики, в том числе помочь детям из социальных учреждений, многодетным, малообеспеченным семьям и оказать поддержку талантливой молодежи.

«Благотворительный фонд «Система» проводит фестивали подобного формата уже третий год подряд и с каждым годом их уровень и масштабы растут, - комментирует президент Благотворительного фонда «Система» Анна Янчевская. – В этом году мы впервые проводим его в партнерстве с Правительством Республики Башкортостан и фестиваль получился, пожалуй, самым большим по числу активностей за всю историю «Система Fest». Для жителей региона мы подготовили обширную программу, включающую в себя культурные, научные и образовательные инициативы. Также часть программы мы посвятили решению важнейших проблем, связанных с безопасностью детей и профилактикой травли в образовательных организациях».

Откроется «Система Fest» 29 сентября в Уфе всероссийской акцией «Культурный выходной», в рамках которой на весь день двери Башкирского государственного художественного музея им. М.В. Нестерова будут открыты для свободного посещения. В этот день жители и гости Уфы смогут посетить тематические выставки и экспозиции музея, а также принять участие в разнообразной интерактивной программе: экскурсии, мастер-классы и лекции станут интересным и полезным досугом для всех желающих.

С 30 сентября по 3 октября фестиваль «Система Fest» отправится по городам Республики Башкортостан, а 4 октября вернется в Уфу. Жителей городов Благовещенска (30 сентября), Бирска (1 октября), Ишимбая (2 октября), Мелеуза (3 октября) и Уфы (4 октября) ждёт насыщенная программа: мобильный планетарий с кинопоказами и лекциями, экскурсии по мобильной выставке репродукций работ И.К. Айвазовского из коллекции Русского музея, ремесленные мастер-классы. Детей будут ждать тематические квесты, лекции, игровая зона с настольными развивающими играми и кукольные представления от партнёров фестиваля.

Посетители «Мобильного планетария» смогут посмотреть серию научно-популярных фильмов о звездах и совершить свое увлекательное видеопутешествие в таинственные глубины космоса. Творческая лаборатория МТС проведёт интерактивное представление, а актёры и аниматоры «Мобильного театра сказок» МТС покажут спектакль для самых маленьких, а детей постарше научат особенностям постановок кукольного театра.

В рамках научно-интерактивной лаборатории «Знаток» в игровой форме пройдут практические занятия по физике, электричеству и электротехнике. Сотрудники музея занимательных наук «Экспериментаниум» проведут мастер-класс «Чудеса электричества», участники которого смогут провести увлекательные опыты с электричеством, в том числе научатся делать лампочку из карандашных стержней, зажигать лампочку ухом и многое другое. «Playtronica» организует мастер-класс для юных изобретателей, на котором дети научатся пользоваться инструментами для физического программирования.

Партнер фестиваля – АО «БЭСК» - проведет для школьников увлекательную интеллектуальную викторину на знание основ электротехники и правил электробезопасности. Школы-победители получат по 10 компьютеров для обеспечения компьютерных классов. Дети-участники, занявшие призовые места, и их педагоги буду поощрены подарочными картами в интернет-магазин.

«Башкирэнерго на протяжении всей своей 88-летней истории является одним из самых социально значимых предприятий Республики Башкортостан. Помимо выполнения производственной задачи АО «БЭСК» активно реализует собственные социальные проекты. Начиная с 2014 года, в рамках Соглашения о совместном сотрудничестве в сфере профилактики детского электротравматизма с Министерством образования РБ каждый учебный год специалисты Башкирэнерго проводят более 900 уроков по детской электробезопасности. Нашей компанией для младших школьников выпущен обучающий мультсериал, поставлен детский спектакль, создана и доступна для скачивания на мобильные устройства компьютерная игра на русском и башкирском языках. Это первая в мире компьютерная игра на башкирском языке. Для старшеклассников на ютубе размещен обучающий видеоблог. Кроме того, мы шефствуем над детскими домами в Месягутово и Кумертау, оказываем благотворительную помощь региональному отделению Русского географического общества, школам и больницам Башкирии. Участие в фестивале мы расцениваем как очередной этап в развитии корпоративной социальной ответственности, укреплении партнерских отношений со всеми заинтересованными сторонами в республике», - отметил генеральный директор АО «БЭСК» Дмитрий Шароватов.

Часть программы фестиваля направлена на решение проблем, связанных с безопасностью. На лекции поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» дети узнают об основных правилах поведения в лесу, в транспорте и в общественных местах, а на мастер-классах от Федерального научно-методического центра в области психологии и педагогики толерантности научатся вести коммуникацию, быть независимыми от чужого мнения и находить вывод в острых психологических ситуациях.

Также специалисты Центра толерантности проведут интенсив для педагогов в рамках новой антибуллинговой программы «Каждый важен», представив им интерактивные методы профилактики травли в образовательной организации.

В рамках фестиваля БФ «Система» окажет благотворительную помощь региону - детским социальным и образовательным организациям в городах проведения мероприятий будут переданы актуальные книги для пополнения библиотечных фондов, ноутбуки для региональных школ, комплекты для детского творчества, конструкторы, помогающие ребятам постичь основы электротехники, а также мобильный планетарий в комплекте с лицензионными научными видеофильмами.

С подробной программой мероприятия можно познакомиться на сайте Благотворительного фонда.

БФ «Система»

Благотворительный фонд «Система» — одна из крупнейших благотворительных организаций в России, созданная в 2004 году как оператор социальной деятельности компаний Группы АФК «Система»; член Форума доноров и Национального совета по корпоративному волонтерству. Программы фонда — технологические, социальные, культурные и в сфере искусства — демонстрируют, как новые технологии становятся решениями и как они могут изменить качество жизни в обществе. В 2018 году АФК «Система» была признана «Лидером корпоративной благотворительности» в России (согласно рэнкингу Форума Доноров, PwC и деловой газеты «Ведомости»).

АО «Башкирская электросетевая компания»

Крупная региональная электросетевая компания России, владеющая магистральными и распределительными электрическими сетями 0,4 – 500 кВ общей протяженностью более 88,8 тысячи км, занимающая доминирующее положение на рынке передачи электроэнергии на территории Республики Башкортостан. Суммарная установленная мощность подстанций – 22499,5 МВ*А. В состав АО «Башкирская электросетевая компания» входят компании, к сфере деятельности которых относится транзит электроэнергии между центральной частью страны и Уралом, передача электроэнергии на территории Башкирии и распределение конечным потребителям, а также проектирование и строительство энергообъектов.