В Удмуртии завершили ремонт дорог по нацпроекту БКАД

В Удмуртии завершили ремонт дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Гарантия на работы составляет четыре года, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

«Несмотря на неблагоприятные погодные условия, которые сопровождали нас практически весь дорожный сезон, все мероприятия, предусмотренные контрактами, на текущий момент завершены. В ходе сезона к подрядчикам были нарекания, но все выявленные недостатки устранялись ими за собственный счет. Можно привести в пример участок региональной автодороги Ува-Вавож, где подрядчик отфрезеровал и заново переустроил покрытие на довольно протяженном отрезке. Другой пример – несоответствие толщины фактически уложенного слоя толщине, заложенной в техническом задании, на улице 1 Мая в Воткинске. Там подрядчику также пришлось переделывать участок за свой счет. Случаев неустранения либо несвоевременного устранения замечаний не отмечено»,— отметил премьер региона Ярослав Семенов.

Напомним, что в 2019 году на ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выделили 1,64 млрд руб., что на 15% больше, чем в 2018. Из них 964,6 млн руб. поступили из федерального бюджета, а 710 млн руб. — из республиканского.