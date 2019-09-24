На Дону директора стройфирмы подозревают в уклонении от уплаты 93 млн рублей налогов

В Ростовской области генерального директора строительной фирмы подозревают по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, генеральный директор строительной фирмы уклонился от уплаты налогов на прибыль организации и на добавленную стоимость путем включения на сумму более 93 млн руб. В пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области „Ъ-Юг“ пояснили, что не могут сообщить фамилию директора и название фирмы, поскольку у подозреваемого есть право погасить долг до того, как дело направят в суд, и тогда оно будет закрыто.

Кристина Федичкина