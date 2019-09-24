В Екатеринбурге нашелся пропавший журналист Ura.ru

Пропавший накануне в Екатеринбурге журналист информационного портала Ura.ru Александр Поздеев нашелся живым, сообщили сегодня представители издания. «Сейчас здоровью Александра ничего не угрожает, он находится у себя дома. Первыми журналиста нашли его супруга и сотрудники Ura.ru. Он исчез на сутки по причинам личного характера»,— сообщил портал.

Напомним, журналист пропал в понедельник по дороге на работу. По данным СУ СКР по Свердловской области, днем 23 сентября , ориентировочно в промежутке с 14 до 15 часов, мужчина выехал из дома на работу, с этого времени информации о его местонахождении не было, телефоны были отключены. Журналист передвигался на машине Renault Logan серебристого цвета в районе центра города или ЦПКиО имени Маяковского. Следователи организовали доследственную проверку. На момент подготовки материала сообщений от СКР по факту обнаружения журналиста не поступало.