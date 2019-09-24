Краевой бюджет Ставрополья на 2019 год станет максимальным за всю историю

В бюджет Ставропольского края поступили дополнительные доходы общей суммой 5 млрд руб., сообщает пресс-служба губернатора региона. Из них 1,2 млрд руб. выделили из федерального бюджета, а остальные 3,8 млрд. руб. — налоговые поступления. Поэтому бюджет региона будет скорректирован и достигнет исторического максимума — 119 млрд руб.

Дополнительное финансирование направят на реализацию социальных программ, благоустройство и развитие инфраструктуры.

«Как только поправки в бюджет будут приняты, необходимо немедленно начать выполнение работ, на которые выделяется финансирование – чтобы до конца года успеть превратить эти средства в полезные дела для жителей Ставропольского края», - передает пресс-служба слова губернатора региона Владимира Владимирова.

Большая часть суммы будет выделена на благоустройство территорий. На эти цели направят более 3 млн руб. Предполагается также на 794 млн руб. увеличить расходы на оказание мер социальной поддержки, на 234 млн руб. – на господдержку предпринимательства. Дополнительно около 125 млн руб. должны быть выделены на приобретение школьных учебников.

В фонд поддержки обманутых дольщиков пойдет 90 млн руб. На ремонт больниц дополнительно выделят 900 млн руб., более 200 млн руб. пойдут на ремонт общежитий средних учебных заведений. Еще 315 млн руб. выделят дорожному фонду региона.

Дарья Голякова