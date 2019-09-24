Осужденный экс-гендиректор «Гринфлайта» попросил смягчить ему наказание

Бывший генеральный директор ООО «Гринфлайт» Сергей Мануйлов, осужденный за злоупотребление полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ), направил в Центральный районный суд Челябинска ходатайство о замене оставшегося срока лишения свободы принудительными работами. Заявление поступило 16 сентября, дата его рассмотрения не назначена, сообщили «Ъ-Южный Урал» в пресс-службе райсуда.

Центральный районный суд вынес приговор по делу Мануйлова 12 апреля 2018 года, назначив ему наказание в виде 2,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. До вступления приговора в силу – 14 сентября 2018 года он находился на свободе под подпиской о невыезде. По данным Znak.com, до сих пор Мануйлов не этапирован в колонию и находится в СИЗО №7.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», следствием и судом установлено, что генеральный директор «Гринфлайт» в 2013-2016 годах злоупотребил полномочиями, заключив ряд заведомо невыгодных сделок, что привело к остановке строительства более 20 домов и причинило вред 4 320 дольщикам (физическим и юридическим лицам) на общую сумму свыше 8,7 млрд руб. и возглавляемой им компании на сумму свыше 1,3 млрд руб. Дело в отношении экс-гендиректора рассматривалось в особом порядке, поскольку он пошел на сделку со следствием, полностью признал вину, раскаялся и частично возместил ущерб, выплатив 5,7 млрд руб. за счет активов «Гринфлайта» и дочерних фирм.