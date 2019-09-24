Выставлен на торги последний крупный актив «Экс-Авто»

Конкурсный управляющий дилера-банкрота «Экс-Авто» объявил о торгах по продаже имущественного комплекса автосалона на ул. Спешилова, 111 (Камская долина). В состав лота входят двухэтажное здание автосалона (3,4 тыс. кв. м), земельной участок (5,1 тыс. кв. м), котельная. Стоимость лота — 90 млн руб. Имущество продается публичным предложением, заявки принимаются до 19 января 2020 года. Объем находится в залоге Газпромбанка.

Ранее объект арендовал дилер Peugeot — «Альфа Гарант». Сейчас, как уточнила "Ъ-Прикамье" управляющая ООО «Экс-Авто» Мария Булатова, здание пустует.

Один из владельцев автосалонов в Камской долине считает, что за 90 млн руб. здание не продать — оно находится не на первой линии, а минувшей зимой якобы простояло без отопления.

Управляющий «Экс-Авто» пытается продать еще один комплекс банкрота — на ул. Елькина, 14. Имущество находится в залоге Сбербанка, начальная стоимость — 113 млн руб. Торги намечены на 2 октября.

ООО «Экс-Авто» находится в банкротстве с 2015 года, сумма долгов превышает 1, 5 млрд руб. До кризиса автохолдинг был крупнейшим в Перми дилером, в его портфеле было 12 брендов.