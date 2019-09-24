Перед работниками пензенского «Медстроймонтаж» погашен миллионный долг по зарплате

После вмешательства прокуратуры Железнодорожного района Пензы перед работниками ЗАО «Медстроймонтаж» была погашена задолженность по заработной плате. Об этом сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

Установлено, что с января по август этого года перед 15 сотрудниками сформировался долг свыше 1 млн руб.

Генеральному директору вносились представления об устранении нарушений трудового законодательства, по результатам рассмотрения которых виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Объявлялось предостережение о недопустимости нарушений закона. По постановлению прокурора должностное лицо организации оштрафовано на 18 тыс. руб. В интересах всех работников в суд были направлены заявления о выдаче судебных приказов, которые рассмотрены и удовлетворены.

Иван Сергеев