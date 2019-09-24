Суд продлил арест зампреда СО РАН

Фрунзенский райсуд Владивостока продлил меру пресечения заместителю председателя Сибирского отделения Российской академии наук по организационному развитию Ивану Благодырю. «Суд постановил продлить срок содержания Ивана Благодыря под стражей на месяц — до 29 октября»,— цитирует ТАСС представителя суда во вторник.

Напомним, сотрудники ФСБ задержали Ивана Благодыря в феврале этого года в его собственной квартире в новосибирском Академгородке, где располагается СО РАН, после чего под конвоем посадили его в самолет и доставили на Дальний Восток. Господин Благодырь проходит подозреваемым по уголовному делу о подстрекательстве (ч. 4 ст. 33) и присвоении или растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160). Подробности дела пока неизвестны.

Иван Благодырь — бывший заместитель министра России по развитию Дальнего Востока. Он стал заместителем председателя СО РАН в ноябре 2017 года после избрания Валентина Пармона на должность руководителя отделения. На своем посту Иван Благодырь курировал деятельность управления делами СО РАН, которое отвечает за использование земель и имущества отделения, а также занимался программой развития новосибирского научного центра «Академгородок 2.0».

О задержании управленца читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Научно обоснованный конвой»

Илья Николаев