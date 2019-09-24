В Удмуртии выделят 300 млн рублей на жилье для детей сирот

В 2019 году на формирование жилищного фонда для детей-сирот в Удмуртии выделят 300 млн руб. из федерального и республиканского бюджетов. Приобретение и строительство жилья для детей-сирот стало одной из тем совещания главы региона Александра Бречалова и глав муниципалитетов, сообщает пресс-служба минстроя республики.

В настоящее время заключено 22 контракта на покупку квартир. В сентябре объявлены торги на приобретение еще 70 квартир, в октябре — на 56. Необходимо сформировать план-график еще на 60 квартир, но этому мешает отсутствие информации о ценах в Камбарке, Вавожском, Сюмсинском, Селтинском, Кезском и Шарканском районах. Главы муниципалитетов должны направить недостающую информацию в минстрой Удмуртии.

Также в регионе есть возможность стоить дома для детей сирот — в настоящий момент проектируется 9-квартирный дом в Алнашах. На совещании решили, что главы муниципалитетов должны предоставить в минстрой информацию об оснащенных инженерной инфраструктурой участков, находящихся в близи от соцобъектов, для проработки вариантов строительства домов до 1 октября.