Под Челябинском три человека сгорели в пожаре в частном доме

Сегодня утром в одном из частных домов поселка Полетаево-1 в Сосновском районе произошел пожар. В ходе его тушения сотрудники МЧС нашли тела двух мужчин и женщины.

Как сообщают в региональном управлении Следственного комитета России, сейчас по этому факту идет доследственная проверка. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия, по результатам проверки СКР примет процессуальное решение.