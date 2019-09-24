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Под Челябинском три человека сгорели в пожаре в частном доме

Сегодня утром в одном из частных домов поселка Полетаево-1 в Сосновском районе произошел пожар. В ходе его тушения сотрудники МЧС нашли тела двух мужчин и женщины.

Как сообщают в региональном управлении Следственного комитета России, сейчас по этому факту идет доследственная проверка. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия, по результатам проверки СКР примет процессуальное решение.

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