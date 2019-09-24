В Пензе придумывают новые меры по ограничению продажи алкоголя

В Пензенской области будут проведены внеплановые проверки магазинов. Об этом было сказано на совещании в региональном правительстве, посвященном исполнению национальных проектов по итогам восьми месяцев этого года.

При обсуждении проекта «Укрепление общественного здоровья» выяснилось, что основными причинами смертности мужчин трудоспособного возраста остаются транспортные аварии и алкогольная зависимость.

С целью ограничения продаж алкоголя в адрес законодательного Собрания Пензенской министерство здравоохранения региона направило предложения по внесению изменений в действующие нормативные акты.

Губернатор Иван Белозерцев отметил, что пропаганде здорового образа жизни «необходимо больше уделять внимания».

Иван Сергеев