Горнорудная компания Урала получит 300 га сельхозземель в Кузбассе

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подписал постановление о переводе Горнорудной компании Урала 16 земельных участков сельхозназначения в Беловском районе общей площадью 304,3 га «в целях ведения горных работ». Соответствующий документ опубликован на сайте регионального правительства.

Напомним, в январе этого года на отчетной конференции Сергей Цивилев заявлял, что приоритет в регионе будет сделан на подземной добыче угля, затем появился бренд региона под девизом: «Чистый уголь — зеленый Кузбасс».

Как говорится на сайте Горнорудной компании Урала, предприятие существует с 2005 года и является недропользователем 11 участков недр, один из которых — подземный. Добыча открытым способом ведется на четырех, ввод в эксплуатацию еще шести запланирован в 2019-2024 годах. На территории Беловского района Кемеровской области компании принадлежит участок «Иганинский 2» с запасами угля в 75,9 млн т энергетических марок Д, ДГ и Г. Ввести участок в эксплуатацию планируется в 2020 году.

Горнорудной компанией Урала владеют кипрские Novellino Trading Limited и Proveniro Investments Limited (по 30%), а также российские ЗАО «Ренессанс» (19%), ООО «Волирон» (10%) и АО «Возрождение» (9%). Еще 2% принадлежат Сергею Ратманову, связанному со структурами Уральской горно-металлургической компании (УГМК). По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2018 году выручка Горнорудной компании Урала составила 7,9 млрд руб., чистая прибыль — 1,3 млрд руб. Годом ранее выручка была 1,5 млрд руб. при чистой прибыли в 133 млн руб.

Юрий Зуев