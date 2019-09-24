Прокуратура внесла представление Андрею Косилову об устранении экологических нарушений на «Рависе»

Челябинская природоохранная прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства о контроле выбросов и обращении с отходами компанией «Равис – птицефабрика Сосновская».

Как сообщают в региональном надзорном ведомстве, установлено, что предприятие с лета прошлого года по январь текущего вело хозяйственную деятельность, связанную с обращением с отходами, без проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. Это идет вразрез с требованиями федерального закона «Об отходах производства и потребления».

Предприятие не разработало и не утвердило программу проведения технического обслуживания, техосмотра, проверки показателей газоочистного оборудования и планово-профилактического ремонта. Проверку показателей эффективности работы газоочистных установок в 2018 году проводили один раз, тогда как федеральное законодательство требует делать это не реже двух раз в год.

Также предприятие не ведет реестр газоочистных установок, что также является нарушением правил эксплуатации, отмечают в прокуратуре. Производственный контроль ведется не в полном объеме, в частности, не выполняется полностью план-график контроля нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферный воздух. Мероприятия в периоды неблагоприятных метеоусловий не согласовывались с минэкологии Челябинской области.

Природоохранный прокурор возбудил дела об административных правонарушениях в отношении ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» и должностного лица, отвечающего за природоохранную деятельность. Генеральному директору предприятия Андрею Косилову внесено представление об устранении нарушений.