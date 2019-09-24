Министром природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбуржья стал Александр Самбурский

Фото: Правительство Оренбургской области

Александр Самбурский назначен на должность министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области. Соответствующий указ подписал губернатор Денис Паслер. Об этом сообщает региональное правительство.

«Новый глава министерства представлен сегодня на заседании областного правительства»,– говорится в сообщении.

Александр Самбурский является уроженцем Екатеринбурга. Он окончил Уральский государственный технический университет (ныне Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина) по специальности «Финансы и кредит».

С 2001 года Александр Самбурский работал в ГУ Банка России по Свердловской области. Он прошел карьерный путь от специалиста до ведущего экономиста управления надзора и развития банковской деятельности.

После этого работал в департаменте специальных программ ОАО «Корпорация Урал промышленный – Урал Полярный», затем в департаменте финансов, анализа и прогнозирования министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области. С февраля 2013 года Александр Самбурский замещал министра по управлению государственным имуществом региона.

Георгий Портнов