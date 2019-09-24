В Казани на 30 часов отключат воду почти в половине домов

Большая часть домов Авиастроительного, Кировского, Московского и Ново-Савиновского районов Казани 27 сентября останется без воды. Водоснабжение отключат на 30 часов. Об этом на деловом понедельнике заявил мэр Казани Ильсур Метшин, сообщается на сайте мэрии.

Под отключение попадут 1788 многоквартирных жилых домов, 10 тыс. частных домов и 800 объектов соцсферы. Еще в 300 многоквартирных жилых домах и 70 объектах социальной сферы давление воды будет понижено.

Отключение связано с ремонтом запорной арматуры на Волжском водозаборе. Шесть часов потратят на опорожнение водовода, 18 часов – на сам ремонт и пять часов – на промывку, обеззараживание системы и регулировку гидравлического режима. Кроме того, специалисты намерены параллельно отремонтировать 12 запорных арматур и заменить свыше 30 пожарных гидрантов, а также заменить и отремонтировать системы автоматики насосного оборудования. Отключение воды произойдет в связи с «хроническим недофинансированием работы водоканалов и сильным износом оборудования, уточнил господин Метшин.

"Ъ-Казань"