На Кубани создадут 4,3 тысячи новых рабочих мест в промышленной сфере

Сегодня в Краснодарском крае реализуется 17 крупных инвестпроектов в промышленной сфере на общую сумму 48,5 млрд руб. Их реализация позволит создать в регионе 4,3 тыс. новых рабочих мест.

Как сообщили в краевом департаменте промышленной политики, речь идет о металлообрабатывающих предприятиях, машиностроении, химической промышленности и производстве стройматериалов. В частности, в этом году планируется построить метизный цех «Абинского ЭлектроМеталлургического завода». Объем инвестиций в пятую очередь предприятия составит 3,2 млрд руб. Там будет создано 400 новых рабочих мест.

Южный завод тяжелого станкостроения (бывший Завод имени Седина) до 2025 года реализует проект «Южно-российский центр тяжелого станкостроения». Общий объем инвестиций – 3 млрд руб. До 2020 года там планируется создать до 300 новых рабочих мест. «ЕвроХим-Белореченские Минудобрения» реализует инвестпроекты на общую стоимость 15 млрд руб. До 2022 года в Белореченском районе предприятие модернизирует инфраструктуру и расширит мощности производства кислот. В 2023 году планируется расширение производства сложных минеральных удобрений. В результате реализации обоих проектов будет создано около 85 рабочих мест.

Василий Хитрых