Пермская «Парма» не оказалась беднейшим клубом лиги ВТБ

Вчера руководство Единой лиги ВТБ на пресс-конференции раскрыло бюджеты 9 российских клубов-участников чемпионата в сезоне 2018/19.

На первом месте по сумме бюджета находится столичное ЦСКА – 2 , 86 млрд руб. Также в первую тройку входят подмосковные «Химки» (2, 37 млрд руб.) и питерский «Зенит» (1, 794 млрд руб.) Свыше миллиарда бюджет имеет «Локомотив-Кубань» (1, 363 млрд руб.) , около миллиарда – казанский «Уникс» (986 млн руб.) Пермская «Парма» (232 млн руб.) находится в числе беднейших команд, ниже пермяков в обеспеченности только саратовский «Автодор» (208 млн руб.). Выше пермяков «Нижний Новгород» (444 млн руб.) красноярский «Енисей» (231млн руб.) и «Автодор» (208 миллионов рублей).

Бюджеты зарубежных клубов, участников лиги, не раскрываются.

По информации «Нового компаньона», расходы пермяков в прошлом году составили 228,7 млн руб., то есть клуб показал прибыль в 4,1 млн руб. Бюджетные субсидии составили 130 млн руб. На продаже билетов и абонементов клуб заработал 10 млн руб. Призовые за участие в турнирах превысили 7 млн руб., на мерчандайзинге клуб заработал 1,7 млн руб. На зарплаты клуб направил 97,4 млн руб., в том числе 66,1 млн руб. — зарплаты игроков. Зарплатная ведомость «Пармы» — самая маленькая в лиге среди российских команд. Например, идущий следом по этому показателю саратовский «Автодор» потратил на зарплаты на 30 млн руб. больше, отмечает издание.

В прошлом году БК «Парма» заняла предпоследнее место в Лиге ВТБ, не выполнив турнирную задачу выхода в плей-офф.