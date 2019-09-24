Отопление включено в 67,7% жилищного фонда Свердловской области

В Свердловской области включено отопление в 67,7% жилищного фонда и 88,4% объектов социальной сферы, сообщает департамент информационной политики региона. Данные приводятся по состоянию на 16 часов 23 сентября. Полностью жилфонд подключен в 50 муниципалитетах, объекты социальной сферы – в 60 территориях. «До 1 октября главам поручено обеспечить стопроцентную подачу тепла всем потребителям», – подчеркнул министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов. Среди отстающих муниципалитетов: Алапаевск (тепло подается в 73% домов и 73% социальных объектов) и Каменский район (69,3% домов и в 82,9% соцобъектов).