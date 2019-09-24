СКА по буллитам проиграл ЦСКА

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги петербургский СКА встречался с одноклубниками из Москвы. Игра, состоявшаяся в Ледовом дворце, завершилась победой ЦСКА по буллитам — 3:2.

Все о наших шансах в овертайме, прекрасном дубле Ткачева и очень напряженной игре.

Отчет о дерби: https://t.co/4zrp2d91CK pic.twitter.com/s3xages3eA — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 23 сентября 2019 г.

В составе СКА дублем отметился нападающий Владимир Ткачев. Победный буллит в составе московских армейцев реализовал Линден Вей.

По итогам встречи СКА с 13 набранными очками продолжает оставаться на второй строчке в Западной конференции. Следующий матч петербуржцы проведут в четверг, 26 сентября, — дома против уфимского «Салавата Юлаева».