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СКА по буллитам проиграл ЦСКА

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги петербургский СКА встречался с одноклубниками из Москвы. Игра, состоявшаяся в Ледовом дворце, завершилась победой ЦСКА по буллитам — 3:2.

В составе СКА дублем отметился нападающий Владимир Ткачев. Победный буллит в составе московских армейцев реализовал Линден Вей.

По итогам встречи СКА с 13 набранными очками продолжает оставаться на второй строчке в Западной конференции. Следующий матч петербуржцы проведут в четверг, 26 сентября, — дома против уфимского «Салавата Юлаева».

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