Экс-депутат заксобрания реконструирует ресторан из-за претензий МЧС и прокуратуры

Краснокамский городской суд удовлетворил иск местного прокурора об устранении нарушений пожарной безопасности в гостиничном комплексе «Солнечная Аджария». Гостиница и одноименный ресторан находятся возле дорожной развязки трассы Пермь — Краснокамск и принадлежат бывшему депутату заксобрания Пермской области Давиду Болквадзе.

Краснокамская прокуратура совместно с МЧС провела проверку пожарной безопасности на объекте. В ходе нее были выявлены следующие нарушения: в отделке помещений использовались горючие материалы, эвакуационные выходы загромождены, первичные средства пожаротушения неисправны, отсутствовали планы эвакуации при пожаре и прочее.

Господину Болквадзе было предписано устранить нарушения, он был привлечен к административной ответственности, общая сумма штрафов составила 23 тыс. руб. Однако экс-депутат продолжал игнорировать требования прокурора, после чего и был подан иск.

Владелец «Солнечной Аджарии» сообщил, что претензии надзорных органов касались только ресторана, который он намерен реконструировать — 29 октября ресторан закрывается. Ремонт продлится месяц. Господин Болквадзе посетовал, что раньше состояние ресторана подходило под требования пожарных норм, но в последнее время они заметно ужесточились.