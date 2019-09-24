Томич грозился устроить теракты с помощью мертвого голубя и груш

Полиция возбудила против жителя поселка Мирный в Томской области два уголовных дела о заведомо ложном сообщении об акте терроризма, говорится в сообщении поселковой администрации. Сейчас сотрудники ведомства ведут расследование.

По версии следствия, 28 августа 57-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения позвонил в дежурную часть полиции и заявил о готовящемся взрыве в поселке. «Прибыв на место, сотрудники полиции обнаружили подозреваемого, у которого в руках вместо гранаты находился мертвый голубь»,— говорится в сообщении. Мужчина пояснил, что хотел привлечь внимание.

Две недели спустя пьяный мужчина во второй раз позвонил в дежурную часть и сообщил уже о трех гранатах, пригрозив, что «готов взорвать кого угодно». Но приехавшие оперативники обнаружили, что вместо гранат у мужчины были три груши.

Юлия Сасевич