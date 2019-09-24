«Траст» забрал новые активы в уфимском парке имени Якутова

Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление банка «Траст» об обращении взыскания на заложенное имущество, расположенное в уфимском парке имени Якутова. Активы принадлежат московскому ООО «Парк имени Ивана Якутова». Они были заложены в «Бинбанке» в 2017 году по кредиту, привлеченному компанией «Финвесторг-Уфа», связанной с предпринимателем Василием Пегановым. К «Трасту» перешли права требования «Бинбанка». Характер имущества, которое должно быть выставлено на продажу по начальной цене 19,6 млн руб., в материалах дела пока не уточняется.

В июле суд обратил взыскание на другое имущество в парке, заложенное по обязательствам «Финвесторг-Уфа» — здание ресторана «Тихая гавань» с правом аренды участка площадью 90,7 тыс. кв. м. Согласно решению суда, ресторан площадью 460 кв. М должен быть выставлен на продажу за 20 млн руб., право аренды участка — за 368 млн руб.

Задолженность «Финвесторг-Уфа» перед банком в материалах суда оценивается в 1 млрд руб., включая штрафы и пени.

Ирина Самойлова