Глава красноярской авиакомпании оштрафован за перевозку пассажиров без лицензии

В Красноярском крае осужден руководитель авиапредприятия «Кречет», осуществляющего перевозку пассажиров и грузов без лицензии. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По данным прокуратуры, в 2015-2017 годах «Кречет» перевозило персонал и грузы нефтегазовых компаний, не имея на это лицензии. В ноябре 2017 года следственные органы по материалам прокурорской проверки возбудили в отношении главы компании уголовное дело о незаконном предпринимательстве с извлечением дохода в особо крупном размере. Ранее сообщалось, что сумма незаконно полученного дохода составила 15 млн руб.

Емельяновский райсуд признал фигуранта дела виновным. Учитывая смягчающие обстоятельства, главе «Кречета» назначен штраф на сумму почти 400 тыс. руб.

Илья Николаев