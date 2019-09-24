Из «Единой России» исключены три партийца

В Саратове из «Единой России» исключены трое граждан, ранее осужденные за должностные и коррупционные преступления. Такое решение было принято на заседании президиума Саратовского регионального политсовета «Единой России» 23 сентября.

Президиум поддержал решение политсовета местного отделения «Единой России» Ленинского района Саратова об исключении из партии экс-генерального директора «СГЭТ» Константина Касьянова, признанного виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, решение политсовета местного отделения «Единой России» Октябрьского района об исключении из партии бывшего руководителя управления Росприроднадзора Андрея Андрющенко, признанного виновным в получении взятки в виде двух пополняемых топливных карт. Также утверждено решение политсовета Озинского местного отделения «ЕР» об исключении бывшей главы местного избиркома Айгуль Кенжебаевой, осужденной за организацию незаконной миграции.

«Тому, кто своими действиями или бездействием дискредитирует «Единую Россию», не по пути с нами», - подчеркнул депутат Госдумы Николай Панков.

Марина Ковалева