Хет-трик Даниила Романцева помог «Сибири» разгромить «Ак Барс»

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» на домашнем льду обыграл казанский «Ак Барс» со счетом 4:2. Таким образом, подопечные Николая Заварухина прервали серию «Ак Барса» из шести побед, одержав верх во втором подряд матче.

В составе «Сибири» отличились заброшенными шайбами нападающие Даниил Романцев и Евгений Чесалин, причем Даниил Романцев сделал это трижды. Гости смогли огорчить вратаря «Сибири» Алексея Красикова лишь дважды. Забитые голы на свой счет записали атакующие игроки Кирилл Петров и Владимир Ткачев.

После девяти игр «Сибирь» занимает четвертую строчку в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, заработав 12 очков. Следующий матч клуб проведет на выезде 28 сентября против хабаровского «Амура», затем дважды встретится с «Адмиралом» во Владивостоке.

Илья Галагуз