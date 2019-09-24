«Промобот» поставит в Швейцарию почти 1000 роботов

Пермский производитель сервисных роботов – ООО «Промобот» - заключило крупный контракт, сообщают «Ведомости». В течении пяти лет – до 2024 года пермская компания поставит швейцарской Advanced Robotics 999 роботов. Новый дистрибутор также получит эксклюзивные права на продажу промоботов по всему Евросоюзу. Сумма контракта – 18,5 млн евро.

Сооснователь компании «Промобот» и ее директор по развитию Олег Кивокурцев уточнил изданию, что компания будет поставлять швейцарскому дистрибутору все большее количество роботов: в 2019 партнер импортирует 27 промоботов, а в 2024 году – 270.

Компания «Промобот», созданная в 2015 году, специализируется на производстве автономных сервисных роботов для бизнеса под брендом Promobot. Производство роботов включает в себя разработку мехатроники, электроники и ПО, изготовление компонентов робота и его полную сборку. На сегодняшний день компания произвела свыше 400 единиц техники. География поставок Promobot насчитывает 26 стран мира.

АО «Модернизация Инновации Развитие» (фонд «МИР», Москва) принадлежит 14,29%, еще 24,9% владеет столичное ООО «ФРИИ Инвест», подконтрольное государственному фонду развития интернет-инициатив. Контрольный пакет «Промобота» распылен среди физлиц — его основателей и топ-менеджеров.