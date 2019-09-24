Депутат Госдумы предложил меры по увеличению бюджетов регионов

Депутат Госдумы Михаил Щапов (КПРФ) разработал законопроект, позволяющий вернуть регионам 1% ставки налога на прибыль не в 2025, а в 2021 году, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ. По мнению депутата, такая мера увеличит бюджеты регионов почти на 200 млрд руб.

Сейчас ставка налога на прибыль составляет 20%. В пояснительной записке к документу отмечено, что до 2017 года 18% ставки оставалось в бюджетах регионов, а только 2% перечислялось в федеральный бюджет. В 2017 году пропорции изменились: в бюджетах регионов остается 17%, в федеральный бюджет поступает 3%. «По итогам 2018 года из-за этой меры промышленно развитые регионы потеряли почти 200 млрд руб. Изначально 1% налога на прибыль изымался до 2020-го, но в 2018 году изъятие было продлено до 2024 года»,— объяснил господин Щапов.

Законопроект планируют внести в Госдуму сегодня, 24 сентября.

Поправками в проект закона предлагается предусмотреть «досрочный возврат ранее централизованной части собственных налоговых доходов регионов в виде 1% налога на прибыль обратно в регионы (начиная не с 2025-го, а с 2021 года)». Господин Щапов считает, что эта мера поможет стимулировать развитие региональных экономик.