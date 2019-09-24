Сенатор открыл стрельбу на церемонии голосования в парламенте Гаити

Два человека получили ранения во время стрельбы на церемонии голосования по кандидатуре премьер-министра Гаити Фрица Уильяма Мишеля в Сенате, сообщило местное издание HaitiLibre. Стрельбу из пистолета открыл сенатор Жан-Мари Ральф Фетье.
По данным издания, одним из раненых оказался фотокорреспондент Associated Press. Он находится в больнице. Второй пострадавший — сотрудник аппарата Сената.
Господин Фетье заявил, что стрельбой попытался защититься от ворвавшихся в здание парламента протестующих. «Я оборонялся. Защита — это священное право»,— подчеркнул сенатор.
просмотров: 159110
просмотров: 138392
просмотров: 71485
просмотров: 59700
просмотров: 58687