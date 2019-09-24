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Сенатор открыл стрельбу на церемонии голосования в парламенте Гаити

Два человека получили ранения во время стрельбы на церемонии голосования по кандидатуре премьер-министра Гаити Фрица Уильяма Мишеля в Сенате, сообщило местное издание HaitiLibre. Стрельбу из пистолета открыл сенатор Жан-Мари Ральф Фетье.

По данным издания, одним из раненых оказался фотокорреспондент Associated Press. Он находится в больнице. Второй пострадавший — сотрудник аппарата Сената.

Господин Фетье заявил, что стрельбой попытался защититься от ворвавшихся в здание парламента протестующих. «Я оборонялся. Защита — это священное право»,— подчеркнул сенатор.

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