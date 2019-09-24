Хакер из России признал свою вину в крупнейшей краже данных

Российский хакер Андрей Тюрин признался в краже данных более чем 80 млн клиентов американского банка JPMorgan Chase & Co. и других компаний, сообщил Bloomberg. Ему грозит в совокупности до 92 лет тюрьмы, среди которых 30 лет — за преступный сговор для совершения взломов и мошенничества.

По информации Bloomberg, господин Тюрин обвиняется во взломе и похищении в похищении данных клиентов более 12 компаний, среди которых Fidelity Investments , E-Trade Financial и Dow Jones & Co. Следствие считает, что действия россиянина позволили ему «выкрасть персональные данные свыше 100 млн клиентов», вследствие чего хакер вместе с сообщниками смогли «присвоить себе сотни миллионов долларов».

Напомним, россиянин был задержан в Грузии, в начале сентября он экстрадирован в США. Расследованием дела 35-летнего Андрея Тюрина из Москвы занимались Секретная служба и Федеральное бюро расследований.

Почему России не удается предотвращать экстрадицию своих граждан в США, читайте в материале “Ъ” «Соединенным Штатам сопутствует выдача».