Равиль Гайнутдин переизбран на седьмой срок

В Московской соборной мечети прошел VII съезд Духовного управления мусульман (ДУМ) России. Делегаты переизбрали Равиля Гайнутдина на пост главы ДУМ РФ: таким образом, он в седьмой раз возглавил одну из самых крупных мусульманских религиозных организаций в России. Участники съезда изменили устав ДУМ, согласно которому появился пленум и Совет старейшин — институты, призванные улучшить работу Духовного управления мусульман.

В работе съезда приняли участие 149 делегатов из 53 субъектов — муфтии, имамы-мухтасибы, руководители централизованных и местных религиозных организаций, ректоры, директора, преподаватели и сотрудники высших и средних исламских учебных заведений, а также сотрудники аппарата ДУМ РФ. Свои приветствия делегатам съезда прислали премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, а также президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и президент Турции Реджеп Эрдоган.

Съезд открылся чтением Корана, после чего последовал доклад председателя ДУМ РФ муфтия Равиля Гайнутдина. Муфтий сообщил, что ДУМ объединяет более двух тысяч общин, и обозначил задачи на предстоящие пять лет.

Среди них строительство мечетей во всех городах-миллионниках и столицах субъектов федерации и распространение деятельности ДУМ еще на два десятка регионов.

«Говоря о внешних вызовах, вновь начну с угрозы, которую представляют для нас радикальные учения и террористические организации,— заявил муфтий.— В последнее время террористическая активность на территории России снизилась кратно, в этом есть успех и правоохранительных органов, и спецслужб, и наш успех как организаций, ежедневно трудящихся на ниве воспитания мусульман». Но расслабляться, по его мнению, рано, угроза остается вполне реальной.

«Нехватку мечетей и иной мусульманской инфраструктуры я также отношу к проблемам внешнего характера, поскольку в подавляющем большинстве случаев она связана с мнимыми угрозами, фобиями, нежеланием решать соответствующую проблему со стороны местных и региональных властей,— посетовал Равиль Гайнутдин.— Довольно легкомысленно и недальновидно у нас принято связывать тему мечетей с бытовым удобством или неудобством горожан. Мы слышим из уст чиновников, что наличие мечети в том или ином городском районе помешает местным жителям, хотя в XXI веке цивилизованные люди умеют договариваться о правилах соседства и общежития, тем более в нашей стране».

Муфтий подверг критике попытки умалить значение нерусских и неправославных народов в истории России, уязвить их историческую память и национальную гордость через установки памятников и памятных дат общефедерального значения: «Мы считаем такие шаги деструктивными, и прежде всего — в отношении национальной безопасности и стабильности,— заявил господин Гайнутдин.— Они подрывают доверие нетитульных народов к своему государству, срывают стратегию формирования российской гражданской идентичности, обесценивают программные документы о стратегии государственной национальной политики, принятые ранее. Тогда как вся без исключения история российской государственности говорит нам о том, что наибольшего могущества наше отечество добивалось именно в те периоды, когда ее верховная власть делала ставку на интеграцию, инкорпорацию всего религиозного и этнического многообразия России в систему принятия решений и развитие государства, на уважение религиозных чувств всех народов».

Съезд единогласно избрал Равиля Гайнутдина на новый пятилетний срок главой Духовного управления. Выборы состоялись на безальтернативной основе. После них делегаты проголосовали за изменения в уставе. Согласно новой редакции устава, в структуре управления муфтиятом появится пленум, членами которого автоматически являются председатели всех централизованных религиозных организаций в составе ДУМ РФ и руководители учебных заведений.

Формирование пленума предполагает расширение полномочий духовенства на местах, создание механизмов представительства их мнения в ходе определения стратегии и практических шагов духовного управления.

«Важным нововведением стало и учреждение в структуре муфтията Совета старейшин, формирование которого происходит из числа заслуженных религиозных деятелей, покидающих руководящие посты в религиозных организациях в силу солидного возраста,— рассказали “Ъ” в ДУМ.— Совет старейшин является институтом передачи опыта и знаний от старшего поколения духовенства поколению, приходящему на смену аксакалам. Совет старейшин и его члены будут вовлекаться в принятие решений в Духовном управлении и иметь право голоса при решении ключевых вопросов».

Сразу после принятия новой редакции устава делегаты проголосовали и за предложенную муфтием Равилем Гайнутдином кандидатуру председателя Совета старейшин, которым стал Дамир Гизатуллин, в течение десятков лет занимавший пост первого заместителя председателя ДУМ РФ. Впервые в структуре ДУМ появилась и должность выборного первого заместителя председателя (ранее эта должность была назначаемая). По представлению господина Гайнутдина первым заместителем был избран ректор Московского исламского института Дамир Мухетдинов.

Павел Коробов