Трамп и Дуда подписали декларацию о расширении оборонного сотрудничества

Президент США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда подписали совместную декларацию о расширении сотрудничества в сфере обороны. Встреча президентов прошла в Нью-Йорке на полях 74-й Генеральной ассамблеи ООН.

«Мы подписываем совместную декларацию о развитии сотрудничества в области обороны с Польшей и США. Мы изучали это много лет, и теперь этот процесс начался»,— приводятся в сообщении Белого дома слова господина Трампа перед подписанием декларации. Он поблагодарил своего коллегу за продуктивную работу. Кроме того, американский президент заявил, что США переместит часть своих военных из других стран Европы в Польшу.

Напомним, в 2018 году господин Трамп также провел переговоры со своим польским коллегой. Они договорились о расширении сотрудничества в сфере обороны и разведки. В частности, в Польше планировалось расположить командование войск США. Кроме того, лидеры двух стран не исключили размещение в Польше военной базы США. По мнению МИД РФ, планы по созданию базы направлены против России.

Об отношениях стран читайте в интервью бывшего польского посла Кшиштофа Пломиньского “Ъ”.