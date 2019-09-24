Операция санация

Рассмотрение иска о банкротстве «Треста №14» отложено на три месяца. Кредитор — Федеральная налоговая служба, и должник — один крупных региональных застройщиков намереваются пойти на мировую. Компания выпустит допэмиссию акций на сумму 181 млн руб., ценные бумаги в качестве обеспечения мирового соглашения передадут кредитору. «Трест №14» планирует также достроить три объекта и распродать непрофильные активы. По мнению экспертов, имущественное положение компании за эти три месяца вряд ли существенно изменится в худшую сторону.



Краевой арбитражный суд отложил до 31 января 2020 года рассмотрение иска Федеральной налоговой службы о банкротстве ПАО «Трест №14». Стороны намерены заключить мировое соглашение, проект которого уже разработан. К этому времени ответчик выпустит допэмиссию акций на сумму 181 млн руб., ценные бумаги в качестве обеспечения соглашения планируется передать кредитору.

В последние пару лет один из крупнейших пермских застройщиков испытывал финансовые сложности: в арбитражный суд поступали иски от контрагентов, заявления о банкротстве ПАО. Однако все разбирательства прекращали или по заявлению истцов, или по решению суда. «Трест» пытался справиться с проблемами, начав распродажу своих активов: участков, зданий и баз.

Заявление от ФНС Свердловского района Перми о банкротстве «Треста №14» поступило в суд в конце мая. Сумма требований — 218 млн руб. Позже ФНС уточнила свои требования — до 181 млн руб. Арбитражный суд дал сторонам почти три месяца для урегулирования спора мирным путем, разбирательство было назначено на 23 сентября.

Мировое соглашение заключается в увеличении уставного капитала «Треста №14» на 24,4 тыс. дополнительных акций. Допэмиссия будет оплачиваться денежными средствами, акции застройщик передаст в залог налоговой в качестве обеспечения погашения задолженности по обязательным платежам. В этом случае ФНС станет контролирующим акционером ПАО. В итоге такое решение утвердило собрание акционеров «Треста» 13 сентября.

На суде 23 сентября и истец, и ответчик ходатайствовали о переносе сроков разбирательства: ФНС просила перенести на месяц, «Трест №14» — на три месяца. «Сейчас проводятся мероприятия по заключению мирового соглашения. Должником ведется поиск имущества в качестве обеспечения задолженности. Также идет погашение текущих платежей. Для заключения мирового соглашения необходимы условия погашения задолженности второй очереди, основного долга — по НДФЛ, а также страховых взносов в пенсионный фонд»,— отметила представитель налоговой службы.

Представитель «Треста №14» сообщила, что 13 сентября состоялось внеочередное собрание акционеров общества, участники которого решили провести допэмиссию акций, в результате чего ПАО получит 181 млн руб. Однако, чтобы провести допэмиссию в соответствии с законодательством, потребуется время. По словам ответчика, процедура допэмиссии довольно длительная, и за месяц компании все не успеть. Так, необходимо утвердить выпуск акций с советом директоров общества. Центробанк РФ отводит на регистрацию и выпуск акций 20 дней. После завершения процедур ЦБ РФ требуется начать размещать акции и принимать денежные средства. «Далее проводятся мероприятия по санации, то есть в целях заключения мирового соглашения акционеры готовы предоставить в обеспечение свои акции»,— добавила представитель «Треста №14».

По словам ответчика, с предыдущего заседания застройщик ввел в эксплуатацию один жилой объект, квартиры передаются участникам строительства. Сейчас у «Треста №14» остались три незавершенных объекта строительства — два дома и нежилое административное здание на улице Куйбышева. Введение этих объектов в эксплуатацию позволит компании получить около 1,5 млрд руб. Это очень существенно отразится на финансовом состоянии предприятия, подчеркнул представитель «Треста №14».

Кроме того, составлен реестр непрофильных активов застройщика на сумму 300 млн руб. Реализацией активов займутся судебные приставы для последующего погашения долгов.

В компании сообщили, что в рамках погашения задолженности у «Треста №14» арестовали специализированные счета, и это существенно затруднило деятельность предприятия. «Думаю, спецсчета разблокируем»,— резюмировала ответчик.

В ФНС пояснили, что компания не погасила задолженность в полном объеме, общая сумма долга составляет 203 млн руб.

Партнер агентства юридической безопасности INTELLECT Роман Речкин говорит, что само наличие дела о банкротстве ПАО «Трест №14» препятствует выводу из него каких-либо активов, исключая добросовестность любого приобретателя имущества. «Даже если какие-то подобные сделки будут совершены, ни один приобретатель имущества должника не будет признан добросовестным, то есть любые такие сделки оспариваются, а имущество возвращается должнику. Кроме того, подобные действия — основание для последующего привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности в рамках дела о банкротстве», — поясняет господин Речкин. Серьезных рисков для налогового органа эксперт в этой ситуации не видит, поскольку имущественное положение общества за эти три месяца вряд ли существенно изменится в худшую сторону.

Евгения Ахмедова