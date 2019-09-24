Голос жизни и смерти

Первый созыв думы Добрянского городского округа начался со скандала. Депутаты не смогли избрать руководителя представительного органа. На этот пост претендовали экс-спикер земсобрания Добрянского района Андрей Шитов и близкий к действующему главе района сотрудник Пермской ГРЭС Андрей Палкин. По итогам двух голосований, никто из них не смог заручиться поддержкой большинства народных избранников, и вопрос о выборе председателя был перенесен. Эксперты прогнозируют возникновение конфликтов и при выборе главы городского округа.



Депутаты нового созыва думы Добрянского городского округа не смогли выбрать председателя представительного органа. По информации „Ъ-Прикамье“, на этот пост претендовали два депутата, избранные при поддержке «Единой России»: бывший спикер земского собрания Добрянского муниципального района, предприниматель Андрей Шитов, и начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности Пермской ГРЭС, экс-депутат земсобрания Андрей Палкин. Последний считается близким к главе Добрянского района Константину Лызову.

По итогам первого тайного голосования, оба кандидата получили по 12 голосов народных избранников. Повторное голосование ситуацию не изменило. Поэтому было принято решение вновь рассмотреть вопрос об избрании спикера 27 сентября. Всего дума городского округа состоит из 25 депутатов. Однако на вчерашнем заседании присутствовали только 24 народных избранника.

При назначении исполняющего обязанности главы городского округа думцы были более единодушны. Кандидатура главы Добрянского района Константина Лызова была поддержана единогласно. Также было принято положение о конкурсе по отбору кандидатур на пост главы округа. Но сроки его проведения пока не известны.

Константин Лызов считает результаты голосования по кандидатуре спикера не критичными. «Будем проводить консультации, обсуждать этот вопрос с депутатами и, надеюсь, придем к компромиссному варианту. Тем более что остальные важные вопросы на заседании были приняты без особых споров»,— пояснил глава района. Он добавил, что пока не определился, будет ли участвовать в конкурсе на должность главы городского округа. Андрей Шитов комментировать итоги заседания думы отказался.

Константин Лызов впервые возглавил Добрянский район в 2011 году, победив на прямых выборах. До этого он работал главой Добрянского городского поселения. В 2016 году господин Лызов был избран депутатами земского собрания Добрянского района на новый срок полномочий.

Собеседник, близкий к краевым властям, считает итоги первого заседания думы «нормальными». «В больших представительных органах такое бывает»,— отметил источник. Однако, по его словам, отсутствие спикера может замедлить процедуру выбора главы городского округа. «Наличие председателя ускоряет прохождение процессуальных моментов»,— пояснил собеседник.

«То, что действующий глава района не смог пролоббировать „своего“ спикера — тревожный звоночек как для руководителя муниципалитета, так и для политического блока краевой администрации. Это свидетельствует о серьезном запросе на смену элит. Вероятно, конкурс по выбору главы городского округа тоже пройдет не без сложностей»,— считает политический консультант Сергей Иванов.

По его словам, единогласное решение о поддержке назначения Константина Лызова врио руководителя Добрянского городского округа «на фоне напряженной борьбы за спикера выглядит нелогичным и непоследовательным». «Видимо, депутаты приняли это назначение как данность. Но они будут внимательно присматриваться к кандидатам, заявившимся на конкурс»,— предполагает эксперт.

Константин Кадочников