Инспекция по охране памятников отказалась от иска к ТД «Петропавловский»

Арбитражный суд Пермского края прекратил производство по иску госинспекции по охране памятников к ООО «Торговый дом «Петропавловский» о демонтаже нестационарных объектов.

Как следует из судебной документации, еще в январе 2019 года госинспекция потребовала признать киоски у торгового дома на ул. Куйбышева, 36 самовольными постройками и демонтировать их. Суд объявил в деле перерыв до сентября. На очередном заседании истец выступил с отказом от требований, так как ответчик самостоятельно демонтировал объекты.

Напомним, собственников киосков в Перми обязали их демонтировать и заменить на типовые нестационарные торговые объект. Мэрия Перми гарантировала предпринимателям субсидию на установку типовых НТО до 200 тыс. руб.