Azur Air этой зимой откроет из Перми сразу пять чартерных рейсов

В зимнем расписании Большого Савино появились сразу пять чартерных рейсов от Azur Air (авиакомпания туроператора Anex Tour) – в Индию (Гоа), ОАЭ (Дубаи), Вьетнам (Камрань), КНР (Санья), Таиланд (Паттайя).

В Индию чартерная программа откроется 29 октября 2019 года и закончится 24 марта 2020 года (частота полетов - раз в 10 дней), в ОАЭ – с 27 октября по 23 марта (1 раз в неделю), во Вьетнам – с 31 октября по 23 марта (1 раз в 13 дней), с 31 октября по 26 марта (1 раз в неделю), Таиланд – с 1 ноября по 24 марта (1 раз в 12 дней).

Большое Савино пока не опубликовало чартеры других туроператоров. На туристических агрегатах открыта продажа туров с вылетом из Перми до Пхукета (Таиланд). Продают туры операторы Pegas Touristic и Coral Travel. Старт полетов с 1 ноября.