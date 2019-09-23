Власти Дании оштрафовали немецкий банк на $16,2 млн за участие в мошеннической схеме

Власти Дании оштрафовали North Channel Bank на $16,2 млн за участие в мошеннической схеме, которая стоила датской казне $2 млрд, сообщает Reuters. Немецкий банк участвовал в массовом сговоре банков, инвесторов и хедж-фондов, которые добивались незаконных налоговых льгот от правительства Дании.

Обычно сделки на датских фондовых рынках облагаются 27-процентным налогом, однако Дания заключила соглашения с рядом стран, которые позволяют бенефициарам из этих стран получать налоговые льготы либо полный возврат налоговых выплат от датских властей. Участники сговора быстро перепродавали друг другу акции пенсионных фондов США и создавали впечатление, что все они являются их владельцами, заявила прокуратура Дании. North Channel Bank был признан виновным в способствовании незаконных выплат на общую сумму 1,1 млрд датских крон ($163 млн). Банк признал вину своего прежнего руководства в незаконном сговоре и участии в мошеннической схеме.

Кирилл Сарханянц