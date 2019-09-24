Абитуриентов утягивает к знаниям

Для большинства регионов РФ характерен отрицательный прирост абитуриентов. К таким выводам пришли исследователи института образования Высшей школы экономики (ВШЭ). Они изучили два наиболее распространенных повода для переезда, связанного с образованием: переход из школы в вуз и из вуза — на рынок труда. Согласно полученным результатам, уже сегодня 64 из 85 субъектов РФ показывают отрицательный прирост 18-летних. При этом ученые считают, что это еще не несет в себе серьезных рисков для экономики в том случае, если региональный рынок труда в состоянии мотивировать молодежь вернуться после окончания вуза. Эксперты же опасаются, что из-за оттока молодежи «перспективы развития многих регионов оказываются под угрозой».

В институте образования ВШЭ изучили данные о доле студентов в общей численности населения регионов и выделили 10 регионов с наибольшей долей студентов в населении (условно их назвали «студенческими»): это Томская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Орловская область, Омская область, Москва и Московская область, Тюменская область, Республика Татарстан, Воронежская область, Курская область и Новосибирская область. Наибольший прирост численности 18-летних, согласно исследованию (со ссылкой на данные 2016 года), характерен для Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Хабаровского края и Томской области. В целом же большинство регионов РФ — 64 из 85 — показывают отрицательный прирост 18-летних, отмечают авторы работы. Максимальное сокращение численности этой возрастной группы зафиксировано в Туве, Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах.

Авторы исследования отмечают, что сейчас больше половины российских студентов сосредоточены в двух из восьми федеральных округов — Центральном и Приволжском.

При этом число «регионов-магнитов» (высшие учебные заведения таких регионов стягивают выпускников школ из других регионов и работают преимущественно на локальный рынок труда) возросло — к Москве и Санкт-Петербургу с областями присоединились Новосибирская, Самарская, Саратовская области.

Ученые также выделили два пика миграции молодежи. Первый связан с выбором образовательного учреждения (включая переход из бакалавриата в магистратуру), второй — с выбором места работы. Согласно полученным данным, в возрасте поступления в университет внутрирегиональная миграция значительно выше межрегиональной. «Поэтому наличие вуза в регионе является одним из инструментов сохранения молодежи внутри региона,— поясняет один из авторов исследования ВШЭ Нияз Габдрахманов.— После выпуска из университета и получения диплома о высшем образовании картина меняется. На этом этапе жизни масштаб межрегиональной миграции превосходит внутрирегиональную».

Ученые также проанализировали данные об изменении доли 18-летних в возрастной структуре населения регионов вне связи с образовательной миграцией.

Максимальный прирост 18-летних ожидается в Республике Тыва: в 2021 году он составит 30%, а в 2026 — 76% к уровню 2016 года, считают в ВШЭ. Несколько меньшие темпы прироста будут наблюдаться в республиках Бурятия, Алтай, Карелия, Хакасия, в Алтайском крае, в Вологодской, Курганской, Магаданской, Мурманской, Тюменской областях, в Ханты-Мансийском автономном округе и Еврейской автономной области. Ученые отмечают, что в целом Россия, похоже, выходит из «демографической ямы», и в ближайшее время стоит ожидать увеличения численности 18-летних, «а следовательно, и спроса на образовательные услуги университетов России».

Доктор экономических наук, профессор Александр Золотов заявил “Ъ”, что выводы исследователей ВШЭ «демонстрируют, что процессы в сфере высшего образования ведут к углублению диспропорций в социально-экономическом развитии регионов России». «Это мина замедленного действия. Россия не может "прирастать" только Москвой и Санкт-Петербургом,— отмечает он.— Перспективы развития многих регионов оказываются под угрозой из-за оттока молодежи. Повод для оптимизма — приток студенчества в ряд восточных регионов: это значит, что государство способно влиять на миграционные потоки молодежи». По мнению вице-президента корпорации «Российский учебник» Андрея Галиева, система образования сейчас «обладает очень серьезной инерцией», в связи с чем те школы и вузы, которые «предложат менее инерционный вариант развития и нужную мотивацию — действительно современное содержание,— могут претендовать на роль магнитов». «Включение местных ресурсов,— считает он,— от достопримечательностей до возможностей локального бизнеса, увеличивает шансы на то, что выпускники останутся в регионе». Директор Центра профориентации Санкт-Петербургского политехнического университета Дмитрий Тихонов отмечает, что численность абитуриентов в целом растет, поэтому будет увеличиваться и конкурс на место. «Каким-то регионам повезло больше, и ребятам не нужно уезжать далеко. Поэтому отток абитуриентов меньше в Новосибирске или в Томске, где есть сильные университеты»,— говорит господин Тихонов.

Ксения Миронова