24 сентября, вторник
Войти в профиль
Екатеринбург. Урал

Коротко

Новости

все новости

СКР начал доследственную проверку по факту исчезновения журналиста Ura.ru

Как сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Свердловской области Александр Шульга, следственным отделом по Октябрьскому району Екатеринбурга начата доследственная проверка по сообщению о безвестном исчезновении журналиста службы информации Ura.ru Александра Поздеева.

«Согласно предварительным данным, днем 23 сентября 2019 года, ориентировочно в промежутке с 14 до 15 часов, мужчина выехал из дома на работу, с этого времени информации о его местонахождении нет. Телефоны отключены. Журналист передвигался на машине Renault Logan серебристого цвета в районе центра города или ЦПКиО имени Маяковского»,— отметили в СКР.

В ведомстве призвали всех, кто имеет по факту пропажи какую-либо информацию, сообщить об этом в СКР.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Спецпроект

Приложения

Партнерский проект

Инструменты для бизнеса

Профиль пользователя