Nestle будет продавать люксовый KitKat по $17 за шоколадку

Компания Nestle предоставит своим клиентам в Великобритании возможность создать собственный KitKat. Пользователи смогут зайти на сайт KitKat Chocolatory, который будет запущен в период рождественских праздников, и выбрать один из четырех типов шоколада, 14 ингредиентов и 1500 вкусов для своей шоколадки.

Это первая подобная инициатива Nestle в Британии и «крупнейшее нововведение для KitKat с момента запуска KitKat Chunky ровно 20 лет назад»,— отмечается в пресс-релизе. Кроме того, пользователи смогут выбрать оформление упаковки и заказать доставку домой. Стоить такая шоколадка ручной работы будет недешево — по £14 за плитку ($17, или более 1 тыс. руб.).

Кирилл Сарханянц