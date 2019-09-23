В отношении должников – арендаторов петербургского имущества возбуждены два уголовных дела

В отношении арендаторов-должников, имеющих задолженность по арендной плате за использование городских объектов недвижимости в Петербурге и злостно уклоняющихся от ее погашения, возбуждены два уголовных дела. Об этом сообщили в пресс-службе комитета имущественных отношений (КИО) города. Кроме того, в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу направлены обращения для возбуждения еще десяти таких дел.

Как пояснили в КИО, уголовные дела возбуждены по ст. 177 УК РФ (злостное уклонение от погашения задолженности) в отношении руководителя одной из организаций из-за долга за аренду имущества в размере около 90 млн рублей.