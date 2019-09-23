Трое суток на подозрения

Василеостровский районный суд Петербурга продлил арест активисту «Агит России» Павлу Иванкину на 72 часа. Время дано следователям, чтобы обосновать подозрения в совершении им преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения). Следователи считают, что господин Иванкин организовал акцию «Чего на самом деле хочет народ». На Смоленском лютеранском кладбище на могилах были расклеены фотографии первых лиц государства, бизнесменов и телеведущих. Движение «Агит Россия» отрицает свою причастность к акции.

Павел Иванкин и задержанные с ним ранее сторонник «Бессрочного протеста» Андрей Жексимбаев и другой активист «Агит России» Григорий Кудрявцев заявили, что не имеют отношения к акции «Чего на самом деле хочет народ» на Смоленском лютеранском кладбище.

Вчера, 23 сентября, Василеостровский районный суд в лице судьи Елены Леоновой избрал меру пресечения господину Иванкину в виде продления ареста на 72 часа. За это время следствие должно собрать доказательства для обоснования своих подозрений.

Господ Жексимбаева и Кудрявцева определили как свидетелей в уголовном деле. Павла Иванкина же считают организатором, так как именно с его IP-адреса, по данным следствия, были отправлены фотографии могил. Также его якобы опознали как человека, посещавшего кладбище 19 сентября — в день, когда была опубликована информация о проведенной акции.

Снимки появились в телеграм-канале «Агит Россия». Авторы поста заявили, что организовали все «неизвестные активисты». На фотографиях с черными лентами были изображены президент России Владимир Путин, его пресс-секретарь Дмитрий Песков, премьер-министр страны Дмитрий Медведев, депутаты Госдумы Виталий Милонов и Леонид Слуцкий, сенаторы Андрей Клишас и Елена Мизулина, телеведущие Ольга Скабеева, Владимир Соловьев и Евгений Попов, губернаторы Москвы и Петербурга Сергей Собянин и Александр Беглов. Также были фотографии приближенного к Владимиру Путину бизнесмена Евгения Пригожина («повар Путина») и репера Тимати, записавшего ранее скандальный клип о Москве.

У свидетелей и подозреваемого в преступлении 21 сентября прошли обыски. В течение дня все трое граждан находились в отделении полиции. В полночь Григорий Кудрявцев и Андрей Жексимбаев были отпущены, но смогли сообщить об этом только вечером воскресенья. По их словам, у них забрали средства связи. Все это время «группа поддержки» полагала, что граждан где-то насильно удерживают. Данных об их местонахождении не было даже у адвокатов.

«Агит Россия» категорически отрицает свою причастность к акции. Она называет ее провокацией, направленной на дискредитацию движения, а дело, возбужденное в ее результате,— «произвольным уголовным преследованием».

В течение двух дней (воскресенье и понедельник) в Петербурге проходили одиночные пикеты. Активисты, в том числе координатор движения «Красивый Петербург» Красимир Врански и участник «Бессрочного протеста» Евгений Мусин, стояли с плакатами «Свободу Павлу Иванкину».

Олег Дилимбетов