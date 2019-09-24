В стране превышен уровень сахара

Перепроизводство сахара в России вынуждает региональных чиновников включать ручное управление. Так, минсельхоз Краснодарского края рекомендовал в 2020 году сократить посевы под сахарной свеклой на 15–20%, заместив их соей или рапсом. Профицит на рынке в 1 млн тонн обвалил цены до 22–22,5 руб. за 1 кг, что поставило под угрозу рентабельность фермеров и переработчиков. Но идея чиновников в лучшем случае даст временный эффект: снижение производства приведет к росту цен, а спустя год посевы под свеклу вырастут еще больше.



Глава минсельхоза Краснодарского края Федор Дерека уведомил глав муниципальных образований региона о необходимости снижения посевных площадей сахарной свеклы. Как говорится в письме министра (копия есть у “Ъ”), продажа сахара на экспорт из России сегодня затруднена, а на внутреннем рынке с учетом переходящих запасов сложился профицит примерно в 1 млн тонн сахара.

Федор Дерека просит глав муниципалитетов края «взять под контроль» формирование структуры посевных площадей на 2020 год с учетом снижения доли свеклы на 15–20% и увеличения доли экспортно ориентированных культур — сои и рапса.

В краевом минсельхозе не ответили на запрос “Ъ”.

Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов говорит, что в Краснодарском крае и соседних регионах сегодня выращивается более 20% всей сахарной свеклы. Это второй показатель после Центрального Черноземья, уточнил эксперт. По данным ИКАР, в 2019 году площади под сахарной свеклой в России увеличились на 1,6%, до 1,14 млн га. Объем производства сахара в этом году ИКАР ожидает на уровне 6,4–6,7 млн тонн против 5,9 млн тонн годом ранее.

Гендиректор ГК «Русагро» (бренды «Русский сахар», «Чайкофский») Максим Басов не помнит примеров подобных указаний от чиновников. Об этом же говорит и директор по развитию концерна «Покровский» (управляет сахарными заводами в Краснодарском крае) Михаил Пак.

Но ситуация с производством сахара в России действительно критичная, подчеркивает господин Пак. По его словам, текущие цены 22–22,5 руб. за 1 кг дают фактически нулевую рентабельность и для фермеров, и для переработчиков. Производители свеклы, к примеру, сегодня получают примерно 100 тыс. руб. дохода с 1 га при затратах от 98 тыс. руб., указывает топ-менеджер. Для сравнения: годом ранее оптовые цены на сахар были на уровне 35 руб. за 1 кг, следует из исследования ИКАР. В X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и «Ленте» сообщили “Ъ”, что закупочные цены на сахар снижаются.

Международная организация по сахару (ISO) оценивает экспорт продукта из РФ в текущем сезоне в 805 тыс. тонн против 315 тыс. тонн в прошлом сезоне. Но поставки ограничены. По словам Евгения Иванова, основными рынками остаются Афганистан, Монголия, КНДР и страны бывшего СССР — регионы, куда продукт можно поставить по железной дороге или автотранспортом. В портах инфраструктуры для отгрузок фактически нет: небольшой объем можно поставить только через Новороссийск, указывает он. Модель развития отрасли необходимо менять, уверен Михаил Пак. Один из вариантов — субсидировать экспорт излишков сахара, хотя в бюджете вряд ли найдутся на это деньги, признает он.

По словам господина Пака, сокращение посевов сахарной свеклы в лучшем случае даст только временный эффект: если в результате производство сахара снизится, а цены вырастут, год спустя площади под свеклой вырастут еще больше.

При этом быстро переключиться на другие культуры могут только 15–30% небольших фермеров, а остальным нужно задействовать дорогостоящую технику и загружать собственные заводы, добавляет он. Директор «Совэкона» Андрей Сизов согласен, что вывести свеклу из оборота будет непросто, «основные ее производители — сахарные компании, которые максимально стараются загрузить мощности собственным сырьем». Кроме того, уборка свеклы требует специальной техники, которая не может использоваться для других культур, говорит он. «Русагро», по словам Максима Басова, сокращать посевы под свеклой не планирует.

В Минсельхозе РФ заявили “Ъ”, что поручения сократить посевные площади под сахарную свеклу краевому министерству не давали. Ситуацию на российском рынке сахара там считают стабильной, но в ближайшее время планируют провести консультации с участниками рынка по поводу оптимальных масштабов производства сахарной свеклы и ее переработки.

Анатолий Костырев