«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Какие есть возможности у инвесторов на глобальном и российском рынках? Какие активы могут принести прибыль? И какие из них стоит выбирать инвесторам? На эти вопросы экономическому обозревателю “Ъ FM” Олегу Богданову ответил старший аналитик компании «БКС Премьер» Сергей Суверов.

Олег Богданов: Не часто предлагают акции компаний второго эшелона, потому что там и риски выше, и нет каких-то очевидных и стабильных тем, как говорят инвесторы. Может быть, что-то появилось?

Сергей Суверов: Я бы обратил внимание на такую интересную компанию, как «Европейская электротехника». Это инжиниринговая компания, которая сделала некоторое время назад IPO. Сейчас они предложили рынку проект инновационных установок для нефтепереработки и энергетики, которые позволяют уменьшить потребление мазута на 15% и уменьшить выбросы вредных веществ в атмосферу. Вот эти установки будут пользоваться спросом, как они считают, и по прогнозам EBITDA в течение четырех лет будет расти в среднем на 62%.

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