«Трактор» проиграл «Нефтехимику» на своем льду

Челябинский «Трактор» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл нижнекамскому «Нефтехимику» со счетом 1:2. Единственная заброшенная «черно-белыми» шайба на счету Андрея Попова, который реализовал большинство на пятой минуте второго тайма. У гостей отличились Мэтт Уайт и Александр Брынцев.

Таким образом, «Трактору» пока не удалось выиграть ни одного домашнего матча в этом сезоне. Правда их было всего три, большую часть игр команда пока провела на выезде. Зато следующие три матча команда проведет на своем льду. В ближайшем из них, который состоится 25 сентября, соперником подопечных Петериса Скудры станет казанский «Ак Барс».