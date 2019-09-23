Карлос Гон заплатит властям США $1 млн в обмен на прекращение расследования

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США заявила сегодня, 23 сентября, что Карлос Гон согласился заплатить штраф в размере $1 млн в обмен на прекращение расследования вокруг выплат бывшему главе Renault—Nissan. Кроме того, господин Гон отказался занимать высокопоставленные посты в американских компаниях в течение десяти лет.

В рамках расследования было установлено, что, получив право самостоятельно назначать размер годовых вознаграждений себе и директорам, Карлос Гон годами предоставлял ложные сведения о размере этих выплат. В итоге почти за десять лет сумма скрытых выплат достигла $90 млн. Еще $50 млн господин Гон совместно со своими помощниками намеревался начислить себе в качестве «золотого парашюта». SEC отмечает, что на деле эти $140 млн господину Гону выплачены не были.

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Против Nissan, Карлоса Гона и бывшего директора компании Грега Келли были выдвинуты обвинения в предоставлении ложной финансовой информации и введении инвесторов в заблуждение. Японский автоконцерн согласился выплатить $15 млн в обмен на урегулирование дела в США, а господин Келли заплатит штраф в $100 тыс. и не будет занимать высокопоставленные должности в американских компаниях в течение пяти лет.

Кирилл Сарханянц