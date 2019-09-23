На суде по делу ООО «СМТ» встал вопрос об уголовном преследовании других поставщиков медизделий

В понедельник в Октябрьском районном суде защита директора ООО «Современные медицинские технологии» Сергея Шатило попросила суд истребовать у силовиков документы о поставщиках и производителях незарегистрированных медицинских изделий, фигурирующих в деле. Материалы связаны с действиями неустановленных лиц АО «Уральский приборостроительный завод» при производстве ИВЛ «Поток», поставленных в ООО «Центр перинатальной медицины» в больницу им. Пирогова по договору с ООО «СМТ».

Также речь в указанных документах идет о действиях представителей ООО «ТМ-Системы» при поставке МРТ I_Open заказчику в больницу им. Пирогова по договору с ООО «Современные медицинские технологии». Кроме того, адвокаты Сергея Шатило просят суд истребовать у силовиков материалы о сотрудниках ООО «ДжиИ Хэлскеа» при поставке реанимационного комплекса «Панда Айрес», МРТ BRIVO MR 355 в больницы им. Середавина и им. Пирогова и о представителях ООО «Центр перинатальной медицины». Это нужно для того, чтобы установить, возбуждались ли уголовные дела в отношении названных компаний.

«В отношении руководителя компании ООО «СМТ» уголовное дело возбуждено. Но об уголовном преследовании тех, кто производил и поставлял оборудование в адрес «Современных медицинских технологий», мы не знаем. Мы знаем, что по одному из эпизодов было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела ввиду того, что одно из изделий, фигурирующих в деле, не является медицинским и не подлежит регистрации», – сообщил журналистам адвокат Денис Анисимов.

Следующее заседание назначено на 15 октября. На нем даст показания один из экспертов, выдавших заключение на медицинскую технику, которую поставляла компания Сергея Шатило.

Ранее Сергей Шатило был признан Самарским районным судом виновным в коммерческом подкупе и сговоре в рамках проведения торгов на обслуживание медицинского оборудования на сумму свыше 4 млрд руб. Глава «СМТ» приговорен к трем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Сейчас главу ООО «Современные медицинские технологии» судят за незаконную поставку незарегистрированных медизделий в крупном размере в больницы региона.

Георгий Портнов