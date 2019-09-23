Сменился гендиректор белгородской корпорации «Развитие»

Дмитрий Алдаев до 2017 года руководил департаментом экономразвития мэрии Белгорода, после стал первым вице-мэром. С января 2018-го работал на должности заместителя руководителя представительства правительства Белгородской области при правительстве РФ. В марте 2018-го возглавил управление инвестиций и инноваций департамента экономразвития Белгородской области.