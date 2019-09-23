Сменился гендиректор белгородской корпорации «Развитие»

24 сентября, вторник
Генеральным директором белгородского АО «Корпорация "Развитие"» (подконтрольно облправительству, занимается сопровождением инвестиционных проектов в регионе) назначен Дмитрий Алдаев. Его кандидатуру единогласно поддержал совет директоров корпорации, сообщает ее пресс-служба. На этом посту господин Алдаев сменил Константина Тетерина.
Дмитрий Алдаев до 2017 года руководил департаментом экономразвития мэрии Белгорода, после стал первым вице-мэром. С января 2018-го работал на должности заместителя руководителя представительства правительства Белгородской области при правительстве РФ. В марте 2018-го возглавил управление инвестиций и инноваций департамента экономразвития Белгородской области.